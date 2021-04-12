Полиция задержала мужчину, напавшего на посетителей магазина во Владикавказе

Во Владикавказе задержали мужчину, который ранее удерживал в магазине 11 человек, включая детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МВД. Нападавший угрожал взорвать здание.

Отмечается, что злоумышленник заявил продавцу, что принес с собой 10 килограммов взрывчатого вещества.

Арестован подозреваемый в захвате заложника в офисе микрозаймов в Северодвинске

Как сообщает МВД, при задержании мужчины никто не пострадал. Полиция продолжает выяснение обстоятельств происшествия. С освобожденными заложниками работают специалисты.

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ФОТО: pixabay.com
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