Арестован подозреваемый в захвате заложника в офисе микрозаймов в Северодвинске
Суд в Архангельске арестовал на два месяца подозреваемого в захвате заложника в офисе микрозаймов в Северодвинске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Накануне 54-летний житель Северодвинска с оружием пришел в офис одной из микрокредитных организаций Северодвинска, напоминает RT. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял в заложники 21-летнюю сотрудницу офиса. Основным требованием злоумышленника было списание его кредитов на общую сумму в 600 000 рублей, сообщает Ura.ru.
Заложнице удалось нажать «тревожную кнопку», прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Позже СК возбудил против него уголовное дело по статье о захвате заложника с применением оружия.
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