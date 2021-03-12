Арестован подозреваемый в захвате заложника в офисе микрозаймов в Северодвинске

Накануне 54-летний житель Северодвинска с оружием пришел в офис одной из микрокредитных организаций Северодвинска, напоминает RT. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял в заложники 21-летнюю сотрудницу офиса. Основным требованием злоумышленника было списание его кредитов на общую сумму в 600 000 рублей, сообщает Ura.ru.

Заложнице удалось нажать «тревожную кнопку», прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Позже СК возбудил против него уголовное дело по статье о захвате заложника с применением оружия.

