Полиция задержала мужчину, который устроил дебош в храме Климовска
Полиция задержала мужчину, устроившего погром и напавшего на двух женщин из храма Сергея Подольского в Подмосковье, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
Уточняется, что злоумышленник нанес несколько ударов пластиковой трубой двум служительницам храма, разбил стекло иконы, порвал пакеты и украл деньги из ящика с пожертвованиями.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Уточняется, что нападавший - ранее судимый житель Свердловской области.
Ранее во Владивостоке задержали водителя внедорожника, который протаранил двери храма, а затем врезался в несколько автомобилей и автобус во Владивостоке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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