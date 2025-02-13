Полиция задержала мужчину, который устроил дебош в храме Климовска

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Уточняется, что нападавший - ранее судимый житель Свердловской области.

Ранее во Владивостоке задержали водителя внедорожника, который протаранил двери храма, а затем врезался в несколько автомобилей и автобус во Владивостоке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

