Полиция задержала мужчин, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву
Двое мужчин, напавших на Рублевском шоссе в Москве на адвоката Елену Пономареву, были задержаны в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Отмечается, что на установление личностей подозреваемых и задержание московской полиции потребовалось менее суток, помощь им оказали коллеги из Северной столицы.
«При поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержаны подозреваемые 1984 и 1998 годов рождения», - сказал собеседник агентства.
Ранее в Адвокатской палате Московской области заявили, что адвокату Елене Пономаревой неизвестные причинили телесные повреждения. Из-за того, что женщину облили зелёнкой, у неё пострадала сетчатка глаз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Полиция задержала мужчин, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru