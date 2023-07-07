Полиция задержала мужчин, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву

Отмечается, что на установление личностей подозреваемых и задержание московской полиции потребовалось менее суток, помощь им оказали коллеги из Северной столицы.

«При поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержаны подозреваемые 1984 и 1998 годов рождения», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Адвокатской палате Московской области заявили, что адвокату Елене Пономаревой неизвестные причинили телесные повреждения. Из-за того, что женщину облили зелёнкой, у неё пострадала сетчатка глаз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

