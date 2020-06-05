Полиция задержала 50 участников запрещенной дискотеки в Москве

Полиция в Москве задержала 50 участников вечеринки на юге города. Дискотека проходила в арендуемом помещении на Варшавском шоссе. В результате на всех участников были составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП столицы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в городе), сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Кроме того, у двух посетителей дискотеки полицейские обнаружили наркотик мефедрон. В отношении них заведены уголовные дела по статье о незаконном хранении наркотиков, сообщает «Интерфакс». Еще в отношении одного участника вечеринки полицейские намерены завести дело по этой же статье.

Выяснилось также, что организатор вечеринки - житель Подмосковья. К административной ответственности будет привлечен также собственник помещения.

В Москве продолжает действовать режим ограничений. Все массовые мероприятия запрещены.



