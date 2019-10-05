Полиция выясняет обстоятельства убийства 17-летней девушки из Домодедово

Девушку из Домодедово, которой исполнилось 17 лет, задушил знакомый. К такому выводу пришли сотрудники ГСУ СКР по Московской области, сообщает РЕН ТВ.

На теле погибшей обнаружены следы асфиксии. Предполагается, что жертве был известен убийца, которого она сама впустила в дом.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов грабежа, несмотря на то, что злоумышленник оказался в квартире состоятельной семьи.

По факту убийства москвички возбуждено уголовное дело. Личность перступника устанавливается, сообщает Газета.ru

