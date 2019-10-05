Полиция выясняет обстоятельства убийства 17-летней девушки из Домодедово
5 октября 201916:02
Девушку из Домодедово, которой исполнилось 17 лет, задушил знакомый. К такому выводу пришли сотрудники ГСУ СКР по Московской области, сообщает РЕН ТВ.
На теле погибшей обнаружены следы асфиксии. Предполагается, что жертве был известен убийца, которого она сама впустила в дом.
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов грабежа, несмотря на то, что злоумышленник оказался в квартире состоятельной семьи.
По факту убийства москвички возбуждено уголовное дело. Личность перступника устанавливается, сообщает Газета.ru
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: Flickr
Горячие новости
- Новосибирские ученые разработают летающий автомобиль
- Венгрия решила отобрать свои паспорта у украинцев из Закарпатья
- Россиянам рекомендуют адаптироваться к климату при поездках на работу
- Меньше зимы, больше лета. Метеорологи предупреждают об изменении климата
- Стартовала заявочная кампания третьего сезона конкурса «Лидеры России»