Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы из травматического оружия на Большой Никитской улице. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, конфликт между двумя мужчинами произошел в одном из кафе.

Стрелявший у «Кофемании» в Москве скрылся от полиции

Для выяснения отношений они вышли на улицу, где один из участников открыл огонь, предположительно, из травматического пистолета. После инцидента все участники скрылись.

На данный момент информации о пострадавших нет. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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