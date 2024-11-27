Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы из травматического оружия на Большой Никитской улице. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточнили в ведомстве, конфликт между двумя мужчинами произошел в одном из кафе.
Для выяснения отношений они вышли на улицу, где один из участников открыл огонь, предположительно, из травматического пистолета. После инцидента все участники скрылись.
На данный момент информации о пострадавших нет. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru