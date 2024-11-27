Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы из травматического оружия на Большой Никитской улице. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, конфликт между двумя мужчинами произошел в одном из кафе.