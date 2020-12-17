Полиция в Петербурге разыскивает затушивших снегом Вечный огонь

Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают граждан, потушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в полицию поступило сообщение об инциденте от жителей. Это произошло в ночь на четверг.