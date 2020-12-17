Полиция в Петербурге разыскивает затушивших снегом Вечный огонь

Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают граждан, потушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в полицию поступило сообщение об инциденте от жителей. Это произошло в ночь на четверг.

Солдат, осквернивших Вечный огонь в Волгограде, привлекли к ответственности

Сейчас горение огня уже восстановлено.

Правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела, передает РЕН ТВ. Подозреваются в совершении правонарушения двое граждан. Полиция ведет их розыск.

В октябре хулиганы осквернили мемориал Великой Отечественной войны в Ельце, пишут «Невские новости».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВечный Огонь
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