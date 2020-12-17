Полиция в Петербурге разыскивает затушивших снегом Вечный огонь
Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают граждан, потушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в полицию поступило сообщение об инциденте от жителей. Это произошло в ночь на четверг.
Сейчас горение огня уже восстановлено.
Правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела, передает РЕН ТВ. Подозреваются в совершении правонарушения двое граждан. Полиция ведет их розыск.
В октябре хулиганы осквернили мемориал Великой Отечественной войны в Ельце, пишут «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Верховный суд РФ разъяснил признаки поддельных автомобильных номеров
- «Проблем море». Путин сравнил падение ВВП в России и на Западе
- Путин назвал главную проблему 2020 года
- Москвичи могут получить вакцину от COVID-19 в 70 поликлиниках
- Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней не повысят в 2021 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru