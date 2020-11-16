Солдат, осквернивших Вечный огонь в Волгограде, привлекли к ответственности

Солдат, осквернивших Вечный огонь в Волгограде, привлекли к ответственности, передает ТАСС.

Как уточняет агентство, в октябре 2019 года они ночью грелись у Вечного огня и бросали в него шелуху от семечек.

Их задержали, обвинили в вандализме и передали дело военной прокуратуре для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм". По этой статье им грозит до трех лет лишения свободы, однако какое решение было принято по этим военнослужащим, не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПрокуратураВечный ОгоньВолгоград
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