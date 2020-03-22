Полиция уточнила число погибших и пострадавших в ДТП под Тамбовом

В аварии двух рейсовых автобусов в Тамбовской области погибли два человека, пострадали 17. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службе УМВД России по региону.

«Пострадавших 17 человек, всем оказывается медицинская помощь. Устанавливаются их персональные данные, решается вопрос о том, чтобы в ближайшее время оповестить их родственников», - цитирует агентство собеседника.

В ДТП в Жердевском районе погибли два человека, состояние еще одного пассажира оценивается как тяжелое, дополняет Газета. ru.

Утром 22 марта стало известно, что на трассе Р-22 «Каспий» в Жердевском районе Тамбовской в аварию попали два автобуса, которые при попутном движении следовали по маршрутам Москва - Волгоград и Москва – Саратов. Водители попытались избежать столкновения, разъехавшись по обочинам, но один из автобусов, перелетев отбойник, рухнул в кювет. В результате аварии погибли два человека.

Отмечается, что первом автобусе ехали 21 пассажир и два водителя, во втором - 17 пассажиров и два водителя.

По предварительной информации, причиной смертельного ДТП могла стать плохая погода: ветер и осадки.

Аналитик в области систем общественного транспорта, глава межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин в эфире НСН утверждает, что неблагоприятная по сравнению с Европой статистика по массовым перевозкам пассажиров связана с самой системой пассажирских перевозок.

«Что касается технического состояния, то ни для кого не секрет — у нас "экономика должна быть экономной". Многие перевозчики, даже законопослушные, вынуждены эксплуатировать машины в самой минимальной комплектации. Есть система круговой поруки в хорошем смысле, контроля служб друг за другом. Она не должна допустить таких ситуаций. Но чем дальше мы будем экономить, тем «веселее» будет ездить. Причем это касается не только автобусных перевозок», — констатировал аналитик в области систем общественного транспорта.

