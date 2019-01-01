Полиция установила личность стрелка в Вирджиния-Бич
Полиция подтвердила личность подозреваемого, который устроил стрельбу в курортном городе Вирджиния-Бич в США. Об этом сообщил телеканал CNN.
Представители полиции подтвердили, что стрелявшим был Деуэйн Крэддок, которому 40 лет. По словам главы правоохранительных огранов Джим Сервера, последние 15 лет преступник работал городским инженером. В результате обыска, у Крэддока было найдено оружие.
Сегодня, 1 июня, в результате стрельбы в Вирджиния-Бич погибли 12 человек. Как сообщало издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника полиции, преступник действовал из мести.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Шереметьево выплатило более 286 млн рублей компенсаций по катастрофе SSJ
- Роспотребнадроз опроверг пользу укусов клещей
- Взрывы в Джержинске попали на видео
- В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕ
- Госдума ответила на слова Помпео об устрашении России НАТО