Полиция установила личность стрелка в Вирджиния-Бич

Полиция подтвердила личность подозреваемого, который устроил стрельбу в курортном городе Вирджиния-Бич в США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Представители полиции подтвердили, что стрелявшим был Деуэйн Крэддок, которому 40 лет. По словам главы правоохранительных огранов Джим Сервера, последние 15 лет преступник работал городским инженером. В результате обыска, у Крэддока было найдено оружие.

Сегодня, 1 июня, в результате стрельбы в Вирджиния-Бич погибли 12 человек. Как сообщало издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника полиции, преступник действовал из мести.

