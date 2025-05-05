Умер американский актер из «Клана Сопрано» Чарли Скелайс

На 85 году жизни скончался американский актер Чарли Скелайс, передает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Энн Мари Скелайс.

Актер долгое время боролся с болезнью Альцгеймера.

Он скончался 1 мая в доме престарелых в Финиксвилле.

Артист был известен широкому зрителю своими ролями во всех 12 эпизодах второго сезона сериала «Прослушка», а также ролью тренера Молинаро в американском криминально-драматическом телесериале «Клан Сопрано».

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ФОТО: РИА Новости
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