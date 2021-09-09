Полиция Томска нашла живой пропавшую 14-летнюю девочку
Правоохранители в Томске разыскали пропавшую накануне 14-летнюю девочку. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.
Ранее сообщалось, что подросток 2007 года рождения в среду 8 сентября после занятий в гимназии №29 в Томске не пришла домой.
По данным УМВД, девочку увезли в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска. В ближайшем времени ее заберут законные представители, передает ТАСС.
Полицейские организовали проверку по данному инциденту. Предстоит выяснить причины и детали произошедшего.
Ранее в Красноярском крае нашли живыми двух 13-летних школьниц из города Лесосибирска.
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