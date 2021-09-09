Две 13-летние девочки пропали в Красноярском крае

13-летние школьницы Лена Б. и Диана Ш. пропали в Красноярском крае. Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, девочки направлялись из Лесосибирска к подруге в Колесниково вечером 7 сентября, но с тех пор об их местонахождении ничего не известно. На поиски отправился весь личный состав полиции Лесосибирска, также отыскать школьниц вызвались волонтеры, пишет Ura.ru.

Девочки прямо сейчас могут находиться в Колесниково, об этом сообщило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на местных жителей, которые рассказали, что видели их в местном магазине. Издание уже передало сообщение в полицию.

