Две 13-летние девочки пропали в Красноярском крае
13-летние школьницы Лена Б. и Диана Ш. пропали в Красноярском крае. Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, девочки направлялись из Лесосибирска к подруге в Колесниково вечером 7 сентября, но с тех пор об их местонахождении ничего не известно. На поиски отправился весь личный состав полиции Лесосибирска, также отыскать школьниц вызвались волонтеры, пишет Ura.ru.
Девочки прямо сейчас могут находиться в Колесниково, об этом сообщило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на местных жителей, которые рассказали, что видели их в местном магазине. Издание уже передало сообщение в полицию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru