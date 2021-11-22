Полиция США исключила версию теракта при наезде на толпу в Висконсине

Полиция США не подтвердила версию теракта при наезде на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным полиции, задержанный 39-летний Даррел Брукс скрывался с места домашнего насилия, когда врезался в толпу. Подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия в воскресенье в 16:39 (01:39 понедельника мск). В результате погибли пять человек, более 40 пострадали.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПолицияСША
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