Полиция США исключила версию теракта при наезде на толпу в Висконсине
Полиция США не подтвердила версию теракта при наезде на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщает РИА Новости.
По данным полиции, задержанный 39-летний Даррел Брукс скрывался с места домашнего насилия, когда врезался в толпу. Подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном убийстве.
Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия в воскресенье в 16:39 (01:39 понедельника мск). В результате погибли пять человек, более 40 пострадали.
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