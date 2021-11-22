Полиция США исключила версию теракта при наезде на толпу в Висконсине

По данным полиции, задержанный 39-летний Даррел Брукс скрывался с места домашнего насилия, когда врезался в толпу. Подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия в воскресенье в 16:39 (01:39 понедельника мск). В результате погибли пять человек, более 40 пострадали.

