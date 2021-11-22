Посольство РФ в США назвало бесчеловечным наезд машины на людей в Висконсине

Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам погибших при наезде машины на участников рождественского парада в Уокешо (штат Висконсин), отметив бесчеловечность произошедшего, передает ТАСС.

Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия в воскресенье в 16:39 (01:39 понедельника мск). В результате погибли пять человек, более 40 пострадали. Полиция задержала подозреваемого.

В российском посольстве отметили с особым сожалением, что среди пострадавших есть дети - участники школьного оркестра. Всем пострадавшим в посольстве пожелали скорейшего выздоровления.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАРождество
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