Полиция сообщила о задержании пьяного угонщика автобуса в Приморье
Житель города Артема Приморского края угнал автобус, попал в ДТП и попытался скрыться от преследования сотрудников ДПС. Сотрудники правоохранительных органов задержали угонщика и возбудили в отношении него уголовное дело, передает управление МВД по региону.
Отмечается, что подозреваемый попал в аварию с грузовиком Mitsubishi Fuso, когда находился за рулем угнанного автобуса Hyundai County.
В МВД отметили, что уходя от погони правонарушитель таранил патрульные автомобили и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Транспортное средство удалось остановить только после стрельбы по колесам.
Медицинское освидетельствование показало, что угнавший автобус 33-летний мужчина был пьян. Он объяснил, что угнал автобус, чтобы добраться до Уссурийска. На него возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст 166 УК).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru