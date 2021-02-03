Полиция сообщила о задержании пьяного угонщика автобуса в Приморье

Житель города Артема Приморского края угнал автобус, попал в ДТП и попытался скрыться от преследования сотрудников ДПС. Сотрудники правоохранительных органов задержали угонщика и возбудили в отношении него уголовное дело, передает управление МВД по региону.

Отмечается, что подозреваемый попал в аварию с грузовиком Mitsubishi Fuso, когда находился за рулем угнанного автобуса Hyundai County.

В МВД отметили, что уходя от погони правонарушитель таранил патрульные автомобили и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Транспортное средство удалось остановить только после стрельбы по колесам.