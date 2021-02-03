Полиция сообщила о задержании пьяного угонщика автобуса в Приморье

Житель города Артема Приморского края угнал автобус, попал в ДТП и попытался скрыться от преследования сотрудников ДПС. Сотрудники правоохранительных органов задержали угонщика и возбудили в отношении него уголовное дело, передает управление МВД по региону.

Отмечается, что подозреваемый попал в аварию с грузовиком Mitsubishi Fuso, когда находился за рулем угнанного автобуса Hyundai County.

В МВД отметили, что уходя от погони правонарушитель таранил патрульные автомобили и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Транспортное средство удалось остановить только после стрельбы по колесам.

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Медицинское освидетельствование показало, что угнавший автобус 33-летний мужчина был пьян. Он объяснил, что угнал автобус, чтобы добраться до Уссурийска. На него возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст 166 УК).



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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ПриморьеУголовное ДелоАвтобусУгонДПС
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