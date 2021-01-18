Полиция разрешила возобновить работу Капитолия

Работа здания Конгресса США возобновлена, сообщает полиция Капитолия. Текст заявления опубликовал журналист Крейг Каплан в своём Twitter.

Ранее комплекс зданий Капитолия был закрыт из-за угрозы безопасности. Как сообщали СМИ, на близлежащей к зданию территории, где обитают бездомные, начался пожар.

По данным полиции Капитолия, пожар ликвидирован, а нормальная деятельность здания восстановлена. Сообщается, что возгорание началось у палатки бездомных. Проживавшая там женщина получила незначительные травмы, однако отказалась от госпитализации.

Правоохранители продолжают расследование инцидента.

