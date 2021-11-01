Полиция проверяет информацию о «штурме» ТЦ в Бурятии посетителями без QR-кодов
Полиция проводит проверку в связи с появившимися в СМИ кадрами конфликта между посетителями и охраной торгового центра в Улан-Удэ, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Авторы видео, размещенного в соцсетях, утверждают, что конфликт возник из-за того, что у посетителей не было QR-кодов. Сначала несколько женщин ругаются с охранником, потом начинают его толкать и все-таки «прорываются» в ТЦ, возмущаясь: «Что это такое?» За кадром звучит женский голос: «Правильно, женщины».
По данным МВД, инцидент произошел в столице Бурятии утром 30 октября. На место происшествия тогда прибыла полиция, а сейчас проводится проверка
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала Бурятию в числе 13 регионов России, в которых в период с 22 по 29 октября ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
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