Полиция подтвердила смерть мэра Сеула
После многочасовой поисковой операции мэр Сеула был найден мертвым. Об этом, ссылаясь на заявление полиции, сообщает агентство Ренхап. Известно, что тело Пака Вон Суна обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы.
Напомним, масштабная операция по поискам мэра началась после заявления его дочери, которая сообщала, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание. Кроме того, она рассказала, что телефон её отца недоступен.
А ранее стало известно, что секретарь мэра Сеула подала иск против чиновника о сексуальных домогательствах. Как сообщает южнокорейский телеканал SBS, это произошло накануне его пропажи. Женщина заявила, что домогательства начались сразу после того, как она устроилась на работу. По её словам, Пак Вон Сун не только касался её, но даже присылал её фотографии личного характера.
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