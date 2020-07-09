СМИ: Мэр Сеула найден мёртвым
Южнокорейские власти обнаружили тело мэра Сеула Пака Вонсуна. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на неназванные источники.
Градоначальника начали искать по заявлению его дочери. Как передаёт Yonhap, женщина позвонила в полицию и сообщила, что Пак Вонсун ушёл из дома пять часов назад, оставив завещание, и выключил телефон.
Официальных подтверждений о смерти мэра Сеула нет.
В Южной Корее Пак Вонсун известен как борец за демократию. Выборы мэра Сеула в 2011 году он выиграл в качестве единого кандидата от оппозиции.
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