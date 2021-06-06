Полиция подтвердила информацию о стрельбе в Челябинске

«Факт инцидента подтверждаем. Трое граждан доставлены в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску для выяснения всех обстоятельств случившегося», - заявила представитель ведомства.

По ее словам, пострадавших в результате челябинского инцидента нет.

Ранее на странице Ленинского района Челябинска в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о стрельбе, которую вел неизвестный по рабочим на улице Масленникова в воскресенье.

