Полиция подтвердила информацию о стрельбе в Челябинске
В пресс-службе ГУМВД по Челябинской области подтвердили, что в Ленинском районе областного центра произошла стрельба. Три человека задержаны, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
«Факт инцидента подтверждаем. Трое граждан доставлены в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску для выяснения всех обстоятельств случившегося», - заявила представитель ведомства.
По ее словам, пострадавших в результате челябинского инцидента нет.
Ранее на странице Ленинского района Челябинска в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о стрельбе, которую вел неизвестный по рабочим на улице Масленникова в воскресенье.
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