Полиция подтвердила информацию о стрельбе в Челябинске

В пресс-службе ГУМВД по Челябинской области подтвердили, что в Ленинском районе областного центра произошла стрельба. Три человека задержаны, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Мужчина открыл стрельбу в Москве

«Факт инцидента подтверждаем. Трое граждан доставлены в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску для выяснения всех обстоятельств случившегося», - заявила представитель ведомства.

По ее словам, пострадавших в результате челябинского инцидента нет.

Ранее на странице Ленинского района Челябинска в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о стрельбе, которую вел неизвестный по рабочим на улице Масленникова в воскресенье.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
ТЕГИ:ПолицияЧелябинская ОбластьЧелябинскСтрельба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры