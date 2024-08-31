Полиция Подмосковья разыскивает мужчину, который избил водителя такси и скрылся

Мужчина отказался платить за поездку. Как пишет Telegram-канал Baza, за поездку из Долгопрудного в Люберцы он должен был 1,8 тысячи рублей.



Пассажир предложил выйти на улицу и «разобраться». Таксист отказался и назвал клиента «кидалой». Когда водитель отъезжал, мужчина несколько раз ударил его через открытое окно — после этого окровавленный таксист потерял управление и столкнулся с другой машиной.

Ранее полиция задержала мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал «оружием» после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

