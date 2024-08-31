Полиция Подмосковья разыскивает мужчину, который избил водителя такси и скрылся
В Московской области полиция разыскивает мужчину, который избил водителя такси и скрылся, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Мужчина отказался платить за поездку. Как пишет Telegram-канал Baza, за поездку из Долгопрудного в Люберцы он должен был 1,8 тысячи рублей.
Пассажир предложил выйти на улицу и «разобраться». Таксист отказался и назвал клиента «кидалой». Когда водитель отъезжал, мужчина несколько раз ударил его через открытое окно — после этого окровавленный таксист потерял управление и столкнулся с другой машиной.
Ранее полиция задержала мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал «оружием» после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере столицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru