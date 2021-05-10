Полиция не подтвердила факт обнаружения омского министра здравоохранения
В Управлении МВД по Омской области опровергли появившуюся информацию об обнаружении главы Минздрава региона Александра Мураховского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Нет. До утра поиски приостановлены», - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, в поисках задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, а также волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», охотинспекторы и местные жители.
Мураховский пропал без вести во время охоты. Министр отправился в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся.
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