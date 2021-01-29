Полиция назвала причину возбуждения уголовного дела из-за несогласованной акции в Москве

Угроза массового заболевания людей стала причиной возбуждения уголовного дела после несогласованной акции, прошедшей в Москве 23 января, сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.

По данным полиции, в публичном мероприятии на Пушкинской площади принимали участие граждане с подтверждённым коронавирусом, которые должны были находиться в режиме изоляции по месту проживания. Тем самым они нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу массового заболевания людей.

После возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» были проведены более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, которые призывали к участию в несанкционированной акции, игнорируя санитарные правила и нормы. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек.

Несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

