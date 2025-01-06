В Грузии расследуют дело о нападении на туристов из РФ

По данным агентства «Интерпрессньюс», инцидент произошёл в селе Накра, где вооружённые бандиты напали на семейную пару из России.

Телеканал «Мтавари», в свою очередь, сообщает, что стражи порядка установили местонахождение женщины, а её муж пока числится пропавшим без вести.

В грузинской полиции указали, что расследование ведется по статьям о грабеже и незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия, не раскрыв подробности.

Ранее в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии заявили, что на митингах в Тбилиси были задержаны 15 граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

