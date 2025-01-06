В Грузии расследуют дело о нападении на туристов из РФ
Уголовное дело о нападении на граждан России расследуют грузинские правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным агентства «Интерпрессньюс», инцидент произошёл в селе Накра, где вооружённые бандиты напали на семейную пару из России.
Телеканал «Мтавари», в свою очередь, сообщает, что стражи порядка установили местонахождение женщины, а её муж пока числится пропавшим без вести.
В грузинской полиции указали, что расследование ведется по статьям о грабеже и незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия, не раскрыв подробности.
Ранее в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии заявили, что на митингах в Тбилиси были задержаны 15 граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru