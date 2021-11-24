Полиция нашла более полутора килограммов наркотиков у жителя Щёлково

Начальник пресс-службы ГУ МВД Татьяна Петрова рассказала, что мужчина выращивал коноплю на втором этаже своего частного дома в деревне Огуднево. Для этого он закупил удобрения и специальное оборудование. Сотрудники полиции обнаружили 22 горшка с растениями, визуально напоминающими коноплю.

Сейчас в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).

Ранее на востоке Москвы полиция задержала водителя с четырьмя килограммами наркотиков. Запрещённые вещества нашли у мужчины в багажнике.

