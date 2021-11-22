Uber начнёт доставлять наркотики в Канаде

Сервис доставки еды Uber Eats начнет привозить марихуану пользователям из города Онтарио в Канаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Uber.

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В компании уверены, что доставка каннабиса поможет в борьбе с нелегальными наркотиками, а клиенты Uber смогут покупать безопасную марихуану.

По словам главы компании Дара Хосровшахи, Uber планирует запустить доставку марихуаны и в США. Сейчас прорабатываются все правовые аспекты для выхода на рынок Соединённых Штатов.

В Канаде употребление каннабиса разрешено с 2018 года в лечебных целях. В России марихуана относится к запрещённым веществам.

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ТЕГИ:КанадаМарихуана
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