Uber начнёт доставлять наркотики в Канаде

В компании уверены, что доставка каннабиса поможет в борьбе с нелегальными наркотиками, а клиенты Uber смогут покупать безопасную марихуану.

По словам главы компании Дара Хосровшахи, Uber планирует запустить доставку марихуаны и в США. Сейчас прорабатываются все правовые аспекты для выхода на рынок Соединённых Штатов.

В Канаде употребление каннабиса разрешено с 2018 года в лечебных целях. В России марихуана относится к запрещённым веществам.

