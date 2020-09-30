Сбежавших заключенных из Дагестана опознала ограбленная ими женщина

Полиция вышла на след заключенных, сбежавших ранее в сентябре из тюрьмы в Дагестане, благодаря женщине, которая опознала их при ограблении. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, сбежавших опознала женщина из города Улан-Хол в Калмыкии. Согласно ее заявлению, бывшие заключенные ограбили ее на улице: угрожая ножами забрали сумку с продуктами. После поисков их задержали.

Еще один источник агентства утверждает, что после того, как преступники скрылись, полиции помог в их поимке местный пастух. Отмечается, что в случае подтверждения данной информации он получил один миллион рублей от дагестанских властей за помощь в поимке преступников.

О том, что шестеро преступников сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане стало известно на прошлой неделе. В региональном управлении ФСИН отметили, что заключенные убежали через сделанный ими подкоп.

