Сбежавших заключенных из Дагестана опознала ограбленная ими женщина
Полиция вышла на след заключенных, сбежавших ранее в сентябре из тюрьмы в Дагестане, благодаря женщине, которая опознала их при ограблении. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, сбежавших опознала женщина из города Улан-Хол в Калмыкии. Согласно ее заявлению, бывшие заключенные ограбили ее на улице: угрожая ножами забрали сумку с продуктами. После поисков их задержали.
Еще один источник агентства утверждает, что после того, как преступники скрылись, полиции помог в их поимке местный пастух. Отмечается, что в случае подтверждения данной информации он получил один миллион рублей от дагестанских властей за помощь в поимке преступников.
О том, что шестеро преступников сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане стало известно на прошлой неделе. В региональном управлении ФСИН отметили, что заключенные убежали через сделанный ими подкоп.
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