Полиция Москвы задержала стрелявшего в солиста группы группы «25/17»

Полиция задержала жителя Москвы, который в ходе конфликта выстрелил в солиста группы «25/17» Андрея Позднухова (Бледного), сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В сообщении говорится, что подозреваемым оказался 18-летний молодой человек, которого задержали на Алтуфьевском шоссе. У него был изъят предмет, конструктивно схожий с оружием, который направили на экспертизу. Задержанный пояснил, что пистолет является аэрозольным.

Возбуждено уголовное дело статье «Хулиганство».

Инцидент произошёл на Тверской улице Москвы ночью 13 сентября. В ходе конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в Бледного, о чём в полицию сообщили очевидцы. Музыкант отказался писать заявление и что-либо пояснять прибывшим полицейским.

