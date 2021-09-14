Полиция Москвы задержала стрелявшего в солиста группы группы «25/17»
Полиция задержала жителя Москвы, который в ходе конфликта выстрелил в солиста группы «25/17» Андрея Позднухова (Бледного), сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.
В сообщении говорится, что подозреваемым оказался 18-летний молодой человек, которого задержали на Алтуфьевском шоссе. У него был изъят предмет, конструктивно схожий с оружием, который направили на экспертизу. Задержанный пояснил, что пистолет является аэрозольным.
Возбуждено уголовное дело статье «Хулиганство».
Инцидент произошёл на Тверской улице Москвы ночью 13 сентября. В ходе конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в Бледного, о чём в полицию сообщили очевидцы. Музыкант отказался писать заявление и что-либо пояснять прибывшим полицейским.
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