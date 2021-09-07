Полиция Кузбасса ищет двух пропавших десятилетних школьниц
Сотрудники правоохранительных органов начали поиски двух десятилетних школьниц из города Киселёвска — Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер. В главном управлении МВД России по Кемеровской области сообщили, что накануне, 6 сентября, около восьми утра девочки ушли в школу и до настоящего времени их местонахождение не установлено.
В полиции отметили, что они были одеты в школьную форму, у одной из девочек был при себе рюкзак, подчеркивает RT.
Также сообщается, что правоохранители проверяют снимки, появившиеся в сети. На фото, сделанном в одном из магазинов, запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.
В конце августа сообщалось, что годовалая девочка, пропавшая в Темкинском районе в Смоленской области, найдена живой. Об этом заявили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
В сообщении говорится, что утром 17 августа ребёнок в возрасте год и 10 месяцев ушёл из дома, расположенного на территории Шелукова урочища, и обратно не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
Обнаружили девочку в лесном массиве на расстоянии около четырёх километров от места жительства семьи, со следами укусов насекомых на теле. Она находилась в сознании и сама отозвалась на голос. В настоящее время ей оказывается необходимая медпомощь.
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