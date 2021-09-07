Полиция Кузбасса ищет двух пропавших десятилетних школьниц

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски двух десятилетних школьниц из города Киселёвска — Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер. В главном управлении МВД России по Кемеровской области сообщили, что накануне, 6 сентября, около восьми утра девочки ушли в школу и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

В полиции отметили, что они были одеты в школьную форму, у одной из девочек был при себе рюкзак, подчеркивает RT.

Также сообщается, что правоохранители проверяют снимки, появившиеся в сети. На фото, сделанном в одном из магазинов, запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.