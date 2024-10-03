Полиция Хельсинки проводит проверку безопасности посольства России

Как следует из сообщения на сайте полиции, специалисты могут расследовать возможное преступление, ставящее под угрозу безопасность сотрудников посольства.

Уточняется, что ситуация не представляет общественной опасности.



Ранее сообщалось, что на принадлежащий российским предпринимателям Геннадию Тимченко и Роману Ротенберг спортивно-концертный комплекс Helsinki Halliв Хельсинки проникли воры. Пока не установлено, было ли что-то украдено, полиция ведет расследование, передает «Радиоточка НСН».

