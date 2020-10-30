Полиция Франции задержала мужчину, угрожавшего силовикам двумя ножами

Французская полиция задержала мужчину, угрожавшего полицейским двумя ножами, передаёт Reuters со ссылкой на источник полиции.

По данным агентства, полиция нейтрализовала злоумышленника в 15-м округе Парижа. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в пятницу французские полицейские задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в церкви в Ницце, в результате которого погибли двое прихожан и священник.

В минувший четверг во французском Авиньоне был застрелен мужчина с ножом, выкрикивавший религиозные лозунги и пытавшийся напасть на полицейских. Кроме того, полиция Лиона также задержала неизвестного с ножом, а в Сартрувилле был задержан подозреваемый в подготовке нападения на местную церковь.

Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в журнале Charlie Hebdo. В стране введён план противодействия терроризму Vigipirate, увеличено число полицейских и военных патрулей и усилены иные меры безопасности на улицах и в общественных местах.

