Полиция Франции задержала мужчину, угрожавшего силовикам двумя ножами
Французская полиция задержала мужчину, угрожавшего полицейским двумя ножами, передаёт Reuters со ссылкой на источник полиции.
По данным агентства, полиция нейтрализовала злоумышленника в 15-м округе Парижа. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в пятницу французские полицейские задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в церкви в Ницце, в результате которого погибли двое прихожан и священник.
В минувший четверг во французском Авиньоне был застрелен мужчина с ножом, выкрикивавший религиозные лозунги и пытавшийся напасть на полицейских. Кроме того, полиция Лиона также задержала неизвестного с ножом, а в Сартрувилле был задержан подозреваемый в подготовке нападения на местную церковь.
Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в журнале Charlie Hebdo. В стране введён план противодействия терроризму Vigipirate, увеличено число полицейских и военных патрулей и усилены иные меры безопасности на улицах и в общественных местах.
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