Полиция Франции задержала 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце

Французские правоохранители задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце, передает французский телеканал BFM.

Он подозревается в контакте с нападавшим за день до нападения. Мужчина был арестован в четверг вечером.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. В Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, в тот же день полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Как добавляет RT, теракт в Ницце совершил выходец из Туниса 1999 года рождения.

В 2015 году из-за карикатур террористы напали на офис Charlie Hebdo. Они расстреляли 12 сотрудников журнала. C того момента во Франции произошло 20 терактов, жертвами которых стали 267 человек.

