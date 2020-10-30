Полиция Франции задержала 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце
Французские правоохранители задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце, передает французский телеканал BFM.
Он подозревается в контакте с нападавшим за день до нападения. Мужчина был арестован в четверг вечером.
В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. В Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, в тот же день полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Как добавляет RT, теракт в Ницце совершил выходец из Туниса 1999 года рождения.
В 2015 году из-за карикатур террористы напали на офис Charlie Hebdo. Они расстреляли 12 сотрудников журнала. C того момента во Франции произошло 20 терактов, жертвами которых стали 267 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- В Волгограде умирающего ветерана с COVID-19 выписали из больницы
- В России очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев коронавируса
- Пашинян вновь высказался о российских миротворцах в Карабахе
- Полиция Франции задержала 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце
- СК назвал нападение подростка на полицейских в Татарстане покушением на теракт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru