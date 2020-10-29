Полиция Франции предотвратила еще одно нападение на религиозной почве

Полиция французского Лиона задержала одетого в традиционную афганскую одежду вооруженного мужчину, который, предположительно, готовил нападение. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что в руках у задержанного был большой нож. В настоящее время ведется допрос задержанного мужчины.

Ранее в четверг в Ницце вооруженный ножом мужчина убил в церкви Нотр-Дам двух женщин и охранника. Прибывшие на место происшествия полицейские нейтрализовали нападавшего.

Ранее экс-министр внутренних дел России и полковник ФСБ в запасе в интервью НСН заявили, что Франция сама провоцирует последователей ислама на совершение преступлений, подобно произошедшим в Ницце и пригороде Парижа.





