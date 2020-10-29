Полиция Франции предотвратила еще одно нападение на религиозной почве
Полиция французского Лиона задержала одетого в традиционную афганскую одежду вооруженного мужчину, который, предположительно, готовил нападение. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что в руках у задержанного был большой нож. В настоящее время ведется допрос задержанного мужчины.
Ранее в четверг в Ницце вооруженный ножом мужчина убил в церкви Нотр-Дам двух женщин и охранника. Прибывшие на место происшествия полицейские нейтрализовали нападавшего.
Ранее экс-министр внутренних дел России и полковник ФСБ в запасе в интервью НСН заявили, что Франция сама провоцирует последователей ислама на совершение преступлений, подобно произошедшим в Ницце и пригороде Парижа.
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