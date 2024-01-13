Полиция Антальи не нашла подозрительных обстоятельств смерти россиянки

Никаких подозрительных обстоятельств смерти российской туристки в турецком Кемере не обнаружено, сообщили в полиции Антальи.

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Надежду Ярыгину нашли одетой, без следов насилия. Отмечается, что при девушке были все ее личные вещи и пустые упаковки снотворного. В номере россиянки также нашли коробку из-под снотворного.

В заявлении говорится, что судебное расследование было начато по указанию Главной прокуратуры Кемера.

Накануне Генеральное консульство РФ в Турции подтвердило гибель российской туристки в Кемере, отмечает «Радиоточка НСН». Представитель полиции города заявил об обнаружении в лесном массиве тела пропавшей 4 января россиянки 1983 года рождения.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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