Полиция Антальи не нашла подозрительных обстоятельств смерти россиянки

Надежду Ярыгину нашли одетой, без следов насилия. Отмечается, что при девушке были все ее личные вещи и пустые упаковки снотворного. В номере россиянки также нашли коробку из-под снотворного.



В заявлении говорится, что судебное расследование было начато по указанию Главной прокуратуры Кемера.



Накануне Генеральное консульство РФ в Турции подтвердило гибель российской туристки в Кемере, отмечает «Радиоточка НСН». Представитель полиции города заявил об обнаружении в лесном массиве тела пропавшей 4 января россиянки 1983 года рождения.

