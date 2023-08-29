Полицейского в Воронеже заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП

Уточняется, что смертельное ДТП произошло в городе Лиски. По данным ряда Telegram-каналов, прибывший на место сотрудник ГИБДД прошёл вместо местного депутата Анатолия Шабанова медосвидетельствование, результат которой показал, что парламентарий «был трезв».

«В настоящее время оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении причастности сотрудника к противоправному деянию он понесёт наказание в установленном законом порядке», - заявили в полиции.

Ранее в России предложили ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».