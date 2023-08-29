Полицейского в Воронеже заподозрили в сдаче анализов за депутата после ДТП
Главное управление МВД по Воронежской области объявило о проведении проверки появившейся в СМИ информации, согласно которой инспектор ГИБДД сдал анализы вместо депутата, насмерть сбившего женщину, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что смертельное ДТП произошло в городе Лиски. По данным ряда Telegram-каналов, прибывший на место сотрудник ГИБДД прошёл вместо местного депутата Анатолия Шабанова медосвидетельствование, результат которой показал, что парламентарий «был трезв».
«В настоящее время оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении причастности сотрудника к противоправному деянию он понесёт наказание в установленном законом порядке», - заявили в полиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru