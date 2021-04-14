Полицейский застрелил подростка в США

По данным свидетелей, несовершеннолетний первым направил пистолет на прибывшего на вызов правоохранителя. Полицейский первым выстрелом ранил подростка, затем выстрелил второй раз, когда тот достал нож и попытался встать.

Подросток скончался в больнице. Сотрудника полиции отстранили от работы до завершения расследования.

По подсчетам The Washington post, за прошедший год от рук американских полицейских погиб 991 человек. С 2015 года насчитывается более пяти тысяч таких перестрелок.

