Сотрудница полиции, застрелившая афроамериканца, подала в отставку

В полиции штата ранее заявили, что сотрудница перепутала пистолет с электрошокером при задержании афроамериканца Данте Райта. 20-летний мужчина попытался скрыться на своем автомобиле, однако попал в аварию и погиб. Его смерть спровоцировала акции протеста по всей стране.

Отмечается, что в отставку подала не только полицейская Ким Поттер, но и шеф городской полиции Тим Гэннон. Заявление об отставке было передано мэру города Бруклин-Сентер (пригород Миннеаполиса) Майку Эллиотту.

По словам Поттер, ее отставка будет служить интересам горожан и коллег-офицеров. Мэр города рассказал об этом во вторник в ходе пресс-конференции.