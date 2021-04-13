Сотрудница полиции, застрелившая афроамериканца, подала в отставку
Сотрудница полиции, застрелившая темнокожего мужчину при задержании в штате Миннесота, подала в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
В полиции штата ранее заявили, что сотрудница перепутала пистолет с электрошокером при задержании афроамериканца Данте Райта. 20-летний мужчина попытался скрыться на своем автомобиле, однако попал в аварию и погиб. Его смерть спровоцировала акции протеста по всей стране.
Отмечается, что в отставку подала не только полицейская Ким Поттер, но и шеф городской полиции Тим Гэннон. Заявление об отставке было передано мэру города Бруклин-Сентер (пригород Миннеаполиса) Майку Эллиотту.
По словам Поттер, ее отставка будет служить интересам горожан и коллег-офицеров. Мэр города рассказал об этом во вторник в ходе пресс-конференции.
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