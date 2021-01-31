Полицейский в ЦАО спас жизнь пытавшемуся покончить с собой мужчине

«Сотрудником УНК ГУ МВД России по Москве старшим лейтенантом полиции Алтыновым Ильей в районе д. 29 по ул. Большая Бронная при несении службы был замечен гражданин, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения. Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что личные имущественные отношения стали причиной инцидента, в результате которого мужчина получил сильные ожоги.

Ранее стало известно, что во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного в России, недалеко от станции метро «Тверская» мужчина попытался сжечь себя. Тут же вызвали скорую, выжившего госпитализировали, сообщает «Интерфакс».

