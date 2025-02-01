Полицейский погиб при задержании преступника в Ярославле

Капитан полиции, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы Анатолий Тутынин получил ранение и погиб при задержании вооруженного правонарушителя в Ярославле. Об этом заявили в региональном управлении МВД.

Накануне вечером в полицию Дзержинского района сообщили, что в подъезде дома по улице Труфанова находится мужчина с ножом. На место направили полицейских, в том числе капитана Тутынина. Правоохранители установили, что нарушитель находится в своей квартире, не открывает дверь. Полицейские попытались войти в помещение и задержать преступника, однако тот произвел три выстрела.

В результате Тутынин получил огнестрельное ранение, злоумышленника ликвидировал ответным огнем напарник полицейского. Капитана экстренно доставили в медучреждение, впоследствии он скончался. После инцидента возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь работника полиции.

Как отметили в УМВД, Анатолию Тутынину было 34 года, он служил в органах внутренних дел с 2012 года. У погибшего остались двое детей.

Ранее в Петропавловске-Камчатском посетительница международного аэропорта «Елизово» покусала двух полицейских, пытавшихся задержать ее за агрессивное поведение.

