Полицейский погиб при задержании преступника в Ярославле
Капитан полиции, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы Анатолий Тутынин получил ранение и погиб при задержании вооруженного правонарушителя в Ярославле. Об этом заявили в региональном управлении МВД.
Накануне вечером в полицию Дзержинского района сообщили, что в подъезде дома по улице Труфанова находится мужчина с ножом. На место направили полицейских, в том числе капитана Тутынина. Правоохранители установили, что нарушитель находится в своей квартире, не открывает дверь. Полицейские попытались войти в помещение и задержать преступника, однако тот произвел три выстрела.
В результате Тутынин получил огнестрельное ранение, злоумышленника ликвидировал ответным огнем напарник полицейского. Капитана экстренно доставили в медучреждение, впоследствии он скончался. После инцидента возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь работника полиции.
Как отметили в УМВД, Анатолию Тутынину было 34 года, он служил в органах внутренних дел с 2012 года. У погибшего остались двое детей.
Ранее в Петропавловске-Камчатском посетительница международного аэропорта «Елизово» покусала двух полицейских, пытавшихся задержать ее за агрессивное поведение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru