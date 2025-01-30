В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала двух полицейских
Посетительница международного аэропорта «Елизово» в Петропавловске-Камчатском покусала полицейских, пытавшихся задержать ее за агрессивное поведение. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного управления на транспорте МВД.
Как отметили в ведомстве, в авиагавани заметили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские решили сопроводить ее в дежурную часть.
«27-летняя жительница Приморского края вела себя буйно, оскорбляла сотрудников полиции, стучала руками и ногами по столу и дверям, привела в негодность составленный в отношении нее протокол и даже покусала двоих стражей правопорядка», — указали в пресс-службе.
По итогам медицинского освидетельствования выяснилось, что содержание алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе составляет 1,6 промилле. Против жительницы Приморья составили протоколы об административных правонарушениях, ее поместили в спецприемник для вытрезвления.
Ранее в торгово-развлекательном центре в Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения покусал за ноги 24-летнего парня, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru