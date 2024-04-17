Полицейские задержали москвича, подозреваемого в убийстве родственников

Сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, которого подозревают в убийстве матери и бабушки в квартире на северо-востоке города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

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Инцидент произошел в доме на улице Тайнинская. В полицию поступило сообщение, что в квартире просят о помощи. Сотрудники полиции проникли в жилище, где обнаружили предполагаемого злоумышленника с ножом.

По предварительным данным, 33-летний москвич убил 59-летнюю мать и бабушку.

Ранее правоохранительные органы Уфы завели уголовное дело после исчезновения двух подростков 13 и 14 лет. Полицейские нашли в лесу их школьные рюкзаки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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