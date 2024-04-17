Полицейские задержали москвича, подозреваемого в убийстве родственников

Инцидент произошел в доме на улице Тайнинская. В полицию поступило сообщение, что в квартире просят о помощи. Сотрудники полиции проникли в жилище, где обнаружили предполагаемого злоумышленника с ножом.

По предварительным данным, 33-летний москвич убил 59-летнюю мать и бабушку.

Ранее правоохранительные органы Уфы завели уголовное дело после исчезновения двух подростков 13 и 14 лет. Полицейские нашли в лесу их школьные рюкзаки, сообщает «Радиоточка НСН».

