Актер Павел Баршак избит ночью в Москве
Актер театра и кино Павел Баршак был избит неизвестными в ночь на 6 июля на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС.
Нападение на артиста произошло на улице Нагорной. С травмой головы он был доставлен в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с нападением на актера.
Баршак получил широкую известность после роли Леши в картине Алексея Учителя «Прогулка». Он также снимался в таких фильмах, как «Питер FM», «Союз спасения. Время гнева», «Красная Шапочка», «Джигалоу», «Кощей. Начало», «Елки последние», «День выборов 2», «Три мушкетера». А также в сериалах «Каменская» и «Убойная сила».
Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой и журналистку Елену Милашину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерт Григория Лепса в Киргизии отменили
- Пять человек пропали без вести в ходе сплава по реке Снежная в Бурятии
- В Крыму обнаружили неопознанный беспилотник
- Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше нет
- Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023
- Зеленский сообщил о договоренностях о военном партнерстве с Болгарией
- Финляндия ужесточит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости с 10 июля
- В Москве арестовали Пашу Техника
- В России увеличили максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке
- Актер Павел Баршак избит ночью в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru