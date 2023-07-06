Актер Павел Баршак избит ночью в Москве

Нападение на артиста произошло на улице Нагорной. С травмой головы он был доставлен в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с нападением на актера.

Баршак получил широкую известность после роли Леши в картине Алексея Учителя «Прогулка». Он также снимался в таких фильмах, как «Питер FM», «Союз спасения. Время гнева», «Красная Шапочка», «Джигалоу», «Кощей. Начало», «Елки последние», «День выборов 2», «Три мушкетера». А также в сериалах «Каменская» и «Убойная сила».

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой и журналистку Елену Милашину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

