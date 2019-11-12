Полицейские в Москве сводничали с наркотиками ради вымогательств

В Москве задержаны двое сотрудников МВД, которые провоцировали подставные встречи с наркотиками, сообщает Telegram-канал Baza. По сведениям здания, полицейские использовали для провокации свою знакомую. Её зарегистрировали в социальной сети и на сайте знакомств для встречи с молодыми людьми.

Из сообщений следовало, что девушка согласна на интимную близость при условии, что ухажёры принесут на свидание наркотики, которые нужно забрать из указанного ею места.