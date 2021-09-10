Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу
В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшей 10-летней девочки из Гатчины. Полицейские спасли ребенка из квартиры 33-летнего мужчины в северной столице. Об этом заявили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным сотрудников полиции, в течение некоторого времени девочка вела переписку с 33-летним жителем Красносельского района Санкт-Петербурга. Они отметили, что ранее он поле зрение правоохранителей не попадал. Ознакомившись с деталями переписки в социальных сетях, полицейские оперативно выехали по месту жительства мужчины. Войдя его в квартиру, они обнаружили разыскиваемого ребенка, пишет РИА Новости.
Напомним, накануне вечером в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратился один из местных жителей. От него поступило заявление о пропаже его 10-летней дочери, которая не вернулась после школы домой.
А ранее стало известно, что правоохранители в Томске разыскали пропавшую 14-летнюю девочку. Об этом сообщает УМВД России по Томской области. Сообщалось, что в среду 8 сентября после занятий в гимназии №29 в Томске она не пришла домой.
По имеющимся данным, девочку увезли в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска. В ближайшем времени ее заберут законные представители, передает ТАСС.
Полицейские организовали проверку по данному инциденту. Предстоит выяснить причины и детали произошедшего.
Ранее в Красноярском крае нашли живыми двух 13-летних школьниц из города Лесосибирска.
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