Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу

В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшей 10-летней девочки из Гатчины. Полицейские спасли ребенка из квартиры 33-летнего мужчины в северной столице. Об этом заявили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным сотрудников полиции, в течение некоторого времени девочка вела переписку с 33-летним жителем Красносельского района Санкт-Петербурга. Они отметили, что ранее он поле зрение правоохранителей не попадал. Ознакомившись с деталями переписки в социальных сетях, полицейские оперативно выехали по месту жительства мужчины. Войдя его в квартиру, они обнаружили разыскиваемого ребенка, пишет РИА Новости.

Напомним, накануне вечером в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратился один из местных жителей. От него поступило заявление о пропаже его 10-летней дочери, которая не вернулась после школы домой.