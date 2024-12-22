Полицейские сбили один из беспилотников при атаке на Казань
21 декабря Украина атаковала Казань как минимум восемью дронами. Один из них удалось сбить местным полицейским из стрелкового оружия, рассказал в беседе с изданием «Вечерняя Казань» глава управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.
По его словам, целью украинского дрона был жилой комплекс в Советском районе. Ранее тот же дом уже поразили два других беспилотника.
На месте возникшего пожара работали сотрудники МЧС и спасатели. Дрон летел именно в то место. Его заметили полицейские и расстреляли из автомата. Беспилотник потерял управление и упал.
Власти Татарстана рассказывали, что шесть дронов при атаке 21 декабря попали в жилые дома. Беспилотники врезались в многоэтажные комплексы в Советском, Кировском и Приволжском районах города. Жителей этих домов временно эвакуировали. Во время атаки казанцы укрылись в том числе и в метро. 22 декабря Путин предупредил об ответе России за удар по Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru