Полицейские сбили один из беспилотников при атаке на Казань

21 декабря Украина атаковала Казань как минимум восемью дронами. Один из них удалось сбить местным полицейским из стрелкового оружия, рассказал в беседе с изданием «Вечерняя Казань» глава управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.

По его словам, целью украинского дрона был жилой комплекс в Советском районе. Ранее тот же дом уже поразили два других беспилотника.