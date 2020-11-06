Полицейские ликвидировали притон в центре Москвы

Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация занятия проституцией» и «Занятие проституцией». Владелица заведения отпущена под подписку о невыезде, на работавших у нее женщин от 22 до 31 года составлены административные протоколы.

Занятие проституцией в России карается штрафом до 2 тысяч рублей, ее организация - лишением свободы на срок до пяти лет.

