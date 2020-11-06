Полицейские ликвидировали притон в центре Москвы
Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД, он находился в доме на Садовнической улице. Там под видом массажного салона оказывались услуги интимного характера.
Задержана 27-летняя организатор притона, женщина оказалась жительницей Подмосковья, а также шестеро проституток.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация занятия проституцией» и «Занятие проституцией». Владелица заведения отпущена под подписку о невыезде, на работавших у нее женщин от 22 до 31 года составлены административные протоколы.
Занятие проституцией в России карается штрафом до 2 тысяч рублей, ее организация - лишением свободы на срок до пяти лет.
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