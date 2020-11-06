СМИ: в Гааге задержали мужчину с острым предметом в школе

Полиция Нидерландов задержала психически неуравновешенного мужчину с острым предметом в Гааге в школе, которую посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана, сообщает издание NL Times.

Его направили на лечения в специализированную клинику, данных, что его интересовали именно принцессы, нет.

Ранее в пятницу вооружённого канцелярским ножом мужчину задержали возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа, передает NEWS.ru.

Ранее в октябре студент одной из школ пригорода Парижа обезглавил преподавателя из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые он показывал в ходе занятия. Позже глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийцей оказался молодой человек чеченского происхождения, который родился в Москве в 2002 году.

После инцидента с убийством профессора во Франции начали широко обсуждать тему высылки радикально настроенных лиц.

В Ницце 29 октября молодой человек напал с ножом на прихожан собора. В ходе задержания он выкрикивал: «Аллаху Акбар». Погибли три человека. Нападавший прибыл во Францию из Туниса.

На этой неделе вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. В результате нападений в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.

