Немецкий политолог заявил о блокировании звонков из России в Германию
8 апреля 202113:47
Немецкий политолог Александр Рар сообщил телеграм-каналу "Радиоточка НСН" о проблемах с сотовой связью. Тепероь из России ему можно дозвониться до него только на стационарный (домашний) телефон в Берлине: при звонке на мобильный номер связь принудительно обрывается.
«Из Германии и Франции звонки проходят, проблем нет. Но Россия, Беларусь, Молдова - не работает с 1 апреля. Думаю, русские телефоны блокируют. Проблема не только у меня», - заявил Рар.
Ранее Рар в эфире НСН объяснил, почему Германия не реагирует на обидные заявления Украины и Польши.
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8 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru