Немецкий политолог заявил о блокировании звонков из России в Германию

Немецкий политолог Александр Рар сообщил телеграм-каналу "Радиоточка НСН" о проблемах с сотовой связью. Тепероь из России ему можно дозвониться до него только на стационарный (домашний) телефон в Берлине: при звонке на мобильный номер связь принудительно обрывается.

«Из Германии и Франции звонки проходят, проблем нет. Но Россия, Беларусь, Молдова - не работает с 1 апреля. Думаю, русские телефоны блокируют. Проблема не только у меня», - заявил Рар.

Ранее Рар в эфире НСН объяснил, почему Германия не реагирует на обидные заявления Украины и Польши.

